Tutto falso nel mega deposito catanese

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha scovato un grosso deposito con milioni di prodotti contraffatti. Telefonia, oggetti per la casa, giocattoli, più di 9 mila fra capi di abbigliamento, orologi, coltelli e sveglie. In totale nel capannone industriale gestito da un cinese c’erano diverse centinaia di colli contenenti oltre 2 milioni e 300 mila prodotti, con marchi famosi come Apple, Samsung, Gucci, Disney, Marvel, Squid Game, Paw Patrol, Bing, Lol, Fortnite, Dragonball, Carte Uno, PJ Masks, Brawl Stars, Baby Shark, Cry Babies, Juventus, Inter, Pokemon, Playstation, XBOX, Artiglio, Dal Negro e Ray Ban.

Trovate anche migliaia di etichette adesive plastificate e metalliche con i marchi Jbl e Samsung, pronte per essere applicate sulla merce contraffatta. Nel deposito non è stata trovata alcuna documentazione fiscale che giustificasse la provenienza e il venditore non ha voluto fornire spiegazioni. Tutti i prodotti, la cui vendita avrebbe generato oltre cinque milioni di euro, sono stati sottoposti a sequestro penale e il gestore è stato denunciato.