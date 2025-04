Travolta e uccisa da un tir in pieno giorno

PALERMO – Una donna di 67 anni, Maria Antonietta La Mantia, è morta stamane a Palermo investita da un’autocarro in via Gaetano La Loggia, all’incrocio con via Bruna Boldrini. E’ accaduto pochi minuti prima delle 9. La pensionata è stata trascinata dal mezzo. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico, è morta poco dopo. L’autotrasportatore, un uomo di 52 anni, è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici. Le indagini sono condotte dalla sezione Infortunistica della polizia municipale.