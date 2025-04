Trattore si ribalta, agricoltore muore schiacciato

RIBERA (AGRIGENTO) – Un agricoltore di Ribera, Filippo Scaturro, è morto in un incidente mentre, a bordo del suo trattore, stava lavorando su un podere di sua proprietà a Giardinello, a poca distanza da Borgo Bonsignore. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è anche atterrato l’elisoccorso, ma i sanitari hanno appurato che per Scaturro non c’era più niente da fare. L’uomo sarebbe rimasto sotto il trattore. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Ribera. “Filippo Scaturro era un grande lavoratore, benvoluto da tutti in paese, siamo vicini alla moglie e ai figli”, ha detto il sindaco Matteo Ruvolo.