TRAPANI – Ennesimo sequestro di droga nel Trapanese da parte dei carabinieri che hanno arrestato un pregiudicato 47enne trapanese e un 20enne palermitano. I due, fermati dai militari per un controllo mentre erano in auto, sono stati trovati in possesso di due chili di cocaina, 5 di hashish e 20 mila euro in contanti. Entrambi sono stati posti ai domiciliari con braccialetto elettronico.