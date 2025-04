Torre del Grifo, nulla di fatto

Niente di fatto pure questa volta. E’ andata deserta anche la settima asta relativa al centro sportivo di Torre del Grifo. Come prevedibile, nessuna offerta è stata presentata nonostante il nuovo ribasso che aveva portato la soglia minima a 7 milioni. Il bene, quindi, non è stato aggiudicato.

Si attende adesso di capire se verrà effettuato un nuovo ribasso e soprattutto quali sono le intenzioni del presidente del Catania Fc, Ross Pelligra, visto che il club rossazzurro resta in cerca di una struttura per gli allenamenti e potrebbe sottoporre ai curatori un’offerta per aprire, qualora sussistano le condizioni, una trattativa privata.

Intanto in questi giorni, complice la pausa di campionato (la squadra di Toscano avrebbe dovuto affrontare il Taranto, estromesso dal campionato), il vicepresidente Grella si è recato in Australia, dove ha assistito agli allenamenti del Perth Glory, altra società facente capo al gruppo Pelligra. Una trasferta che potrebbe rappresentare un’occasione per parlare del futuro del Catania e dei passi da compiere per risolvere il problema legato alla disponibilità di campi di allenamento e di strutture.