“Ti ho detto di lasciarmi in pace”: in un audio il rifiuto di Sara

In una conversazione audio, divulgata durante la trasmissione Mattino 4, si ascoltano le parole di Sara Campanella che, rivolgendosi al suo collega di università Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio, lo respinge. In ogni modo la 22enne uccisa lunedì scorso a Messina prova a troncare qualsiasi rapporto con lui: “Io non ho tempo da perdere”, gli dice. “Se non hai tempo per me lo dicevi prima”, risponde lui.

“Te lo dico ora, non voglio nulla con te, dopo un anno spero ora di essere stata chiara, l’ultima volta ti ho detto di lasciarmi in pace, cosa hai capito tu di questa cosa? Ora te lo ridico, tu te ne torni a casa tua e io continuo per la mia strada”, aggiunge Sara. “Non me l’hai mai detta questa cosa e comunque è passata tutta l’estate”, risponde Argentino che, nell’udienza di convalida del fermo, ha invece raccontato davanti al gip di aver manifestato interesse verso la ragazza e di essere stato ricambiato.

Nel messaggio audio si sente l’assassino insistere: “Cosa speri di ottenere, è impossibile parlare con te”. “Io non voglio ottenere nulla, sei tu che vuoi avere qualcosa se continui a seguirmi a questi livelli”, replica la ragazza.

Il primo messaggio su Whatsapp tra i due risale a circa due anni fa e riguarda alcuni appunti sulle lezioni universitarie. Da qual momento sono cominciati i complimenti e le richieste di vedersi, di uscire insieme, a tutte le ore del giorno in una chat che secondo la testimonianza di alcune amiche della vittima assomigliava più a “un monologo fatto di vocali”. Ai pm Argentino ha detto di avere avvicinato Sara, il giorno del delitto, per chiederle notizie di un’operazione a cui si era sottoposta e per sapere i motivi per cui lei non avesse risposto a un messaggio che le aveva mandato lo scorso gennaio.