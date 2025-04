‘Stracciabollo’ continua a rotolare: nuova proroga

E’ stata approvata all’Ars la norma che posticipa il termine ultimo per poter accedere ai benefici fiscali del cosiddetto “stracciabollo”: dal 30 aprile al 30 giugno 2025. A presentare l’emendamento in aula è stato il deputato della dc Ignazio Abbate, iniziativa condivisa dal gruppo democristiano, fatta proprio dal governo e approvata dall’Assemblea. “I siciliani potranno sanare la tassa automobilistica regionale scaduta tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023 senza interessi e sanzioni, versandola entro il 30 giugno di quest’anno – dice Abbate -. La stessa data che era stata pensata per quei soggetti, soprattutto imprese, che hanno più di 5 mila euro di tasse automobilistiche da saldare. Ho ritenuto doverosa la proroga di questo aiuto fiscale che sta già raccogliendo i primi frutti, dai dati che ci arrivano”.