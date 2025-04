Stop Di Tacchio

Il Catania perde Francesco Di Tacchio per la trasferta di Cava de’ Tirreni. Il centrocampista rossazzurro (foto Catania Fc Facebook) è stato fermato per un turno dopo l’ammonizione contro l’Avellino che ha fatto scattare la squalifica.

In mediana Toscano dovrà quindi cambiare qualcosa. I candidati a rilevare Di Tacchio sono il favorito Quaini (entrato in diffida) e Frisenna. Nella sfida di Cava, fondamentale per difendere il quinto posto in classifica, resteranno indisponibili Bethers, Guglielmotti e Luperini. Ci sarà Inglese, che non ha comunque i 90′ e andrà eventualmente impiegato solo per una parte del match.

Il giudice sportivo ha disposto anche una nuova inibizione, sino al 15 aprile, per il ds Faggiano “per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, tra il primo e secondo tempo, sostava all’interno degli spogliatoi e, per alcuni minuti, sostava nel recinto di gioco”.

Cavese-Catania, in programma sabato alle 15, verrà trasmessa in diretta esclusiva da Telecolor. Dalle 14, un’ora prima del calcio d’inizio, Diretta Stadio: quattro ore di trasmissione con la presentazione dell’incontro, le voci dei protagonisti poco prima del calcio d’inizio, il racconto live del match e un ampio post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. Telecronaca di Angelo Patanè.