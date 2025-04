“Stanno rubando in casa”: ladro era stato già bloccato

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso hanno bloccato in contrada Chiesa, zona rurale del paese, un 36enne che con fare guardingo si stava allontanando da una villetta. Contestualmente, alla centrale operativa di Paternò è arrivata una segnalazione proveniente dalla proprietaria della casa che, grazie all’impianto di videosorveglianza, aveva ricevuto sul suo smartphone una notifica di intrusione. La donna e il compagno hanno consegnato il video nel quale si vedeva come, poco prima, il 36enne bloccato dai carabinieri si era introdotto in casa loro forzando una porta laterale e che, una volta dentro, aveva rubato del denaro lasciato sul comò della camera da letto. Da accertamenti effettuati è anche emerso che il 36enne, residente a Catania e con precedenti penali, avrebbe dovuto trovarsi a casa perché sottoposto ai domiciliari. E’ stato così arrestato per furto aggravato ed evasione e sottoposto alla misura cautelare in carcere.