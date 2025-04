Stanca di aspettare: aggredisce infermiera

MESSINA – Momenti di tensione al pronto soccorso del Policlinico di Messina, dove una straniera di 56 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri per l’aggressione a un’operatrice sanitaria. I militari sono intervenuti allertati da una richiesta arrivata al 112 dai sanitari del pronto soccorso. Secondo quanto ricostruito, la donna, probabilmente irritata dalla lunga attesa in osservazione, manifestando l’intenzione di abbandonare la struttura, ha aggredito fisicamente un’infermiera in servizio che ha riportato lesioni medicate sul posto. I militari hanno bloccato la donna ancora in forte stato di agitazione. Per lei è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.