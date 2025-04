Spazzatura e piccioni davanti alla scuola catanese

CATANIA – “Decine di piccioni si avventano su cumuli di spazzatura”. E’ la didascalia alla foto arrivata in redazione e scattata alle 8 di mattina in viale Vittorio Veneto a Catania, davanti alla scuola elementare ‘Mario Rapisardi’. “Uno scempio in un tratto di strada attraversato da tantissimi bimbi con i genitori anche per andare a comprare la merenda nel panificio che si trova proprio su quel marciapiede”, si legge nella mail inviataci.



