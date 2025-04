Sparano contro la porta del rivale e fuggono

GELA – I carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un 41enne e un 27enne, di Gela per porto e detenzione d’arma da fuoco e danneggiamento aggravato, e hanno sequestrato oltre un chilo e mezzo di droga, fra marijuana, hashish e cocaina. La notte del 15 gennaio scorso, i militari sono intervenuti davanti all’abitazione di un 55enne gelese che aveva appena subito il danneggiamento della porta d’ingresso, a colpi d’arma da fuoco. Subito furono ritrovate 2 cartucce calibro 12.

Gli investigatori hanno ricostruito che il 55enne, nei giorni precedenti aveva avuto dei dissidi e sono riusciti a raccogliere indizi di colpevolezza a carico degli indagati, arrivando all’ordinanza di custodia cautelare, una delle quali notificata direttamente in carcere perché il 27enne era recluso per un’altra inchiesta. Durante l’esecuzione dell’ordinanza, il 41enne è stato trovato in possesso, in casa, di un chilo e 600 grammi di marijuana e 30 grammi fra cocaina e hashish, motivo per il quale è stato anche arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.