“Spalata tanta m..da, ora c’è l’alchimia giusta”

Conferenza stampa dell'allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita con l'Avellino, in programma domenica alle 19.30.

AVELLINO. “E’ una squadra molto diretta che porta tanti uomini sopra la linea della palla e riempie l’area. Di contro, dà la possibilità di sfruttare questa sua propensione offensiva”.

OBIETTIVI. “Sappiamo per Catania non è una partita come le altre. La affrontiamo al momento giusto, c’è fiducia. Siamo reduci da prestazioni convincenti e possiamo migliorare ancora. Gli irpini hanno maggiore bisogno di noi di vincere? Non è così, entrambe le formazioni hanno obiettivi importanti. Mi aspetto che i progressi continuino, dobbiamo uscire rafforzati da questo match. Abbiamo trovato l’alchimia giusta in campo e fuori. Abbiamo spalato tanta m..da, ora l’abbiamo trasformata in concime per crescere”.

TIFOSI. “I ragazzi sono stati bravi a riportare il pubblico accanto a noi. Sanno quanto possono incidere i nostri sostenitori”.

FUTURO. “Parlerò con la società del mio futuro a fine campionato. Sono abituato così. Voglio restare concentrato su questo finale di campionato, adesso viene il bello”.

INDISPONIBILI. “Assenti Bethers, Guglielmotti e Luperini. Tutti gli altri sono disponibili. Sono felice che Inglese e Dalmonte siano tornati in gruppo: il primo si è aggregato ai compagni da martedì e sta bene, per lui è solo una questione di tenuta fisica; il secondo lavora da venerdì e potrebbe dare una mano a gara in corso”.

FORMAZIONE. In difesa rientrerà Di Gennaro, che ha scontato la squalifica. A centrocampo in due per tre maglie: Di Tacchio, Quaini e De Rose. Inglese torna tra i convocati, ma non partirà dal 1′. Toscano ha provato Montalto titolare con Lunetta e Jimenez in appoggio.