SIRACUSA – Incidente stradale autonomo a Siracusa tra viale Scala Greca e contrada Targia. Il conducente di una Fiat 500, proveniente da Siracusa con direzione Priolo Gargallo, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto e ha sbattuto contro un palo dell’illuminazione. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la macchina e i tecnici della pubblica illuminazione per evitare la caduta del palo. Il tratto di strada interessato è rimasto temporaneamente chiuso.