“Siamo già in formato playoff”

“Abbiamo fatto una buona gara, quella che dovevamo fare, in un campo difficile”. Ai microfoni di Diretta Stadio, su Telecolor, il tecnico del Catania Domenico Toscano commenta così la vittoria esterna contro la Cavese.

“Nel secondo tempo abbiamo cominciato con forza, dopo il gol abbiamo creato anche occasioni per raddoppiare, soffrendo quando c’era da soffrire – continua Toscano -. Abbiamo messo in campo l’esperienza maturata anche nella partita con l’Avellino, contro una squadra di qualità, organizzata. Avevo detto ai ragazzi che bisognava approcciare la gara come se fosse da ‘dentro o fuori’, dobbiamo giocare tutte le partite come se fossimo già ai playoff”.



Sulle scelte di formazione ha aggiunto: “Tutti stanno lavorando per un unico obiettivo. Ci aspettavamo la partenza forte della Cavese, per questo ho scelto Frisenna dall’inizio, perché copre di più gli spazi, sfruttando poi l’ingresso di Jimenez nel secondo tempo. Ma hanno fatto tutti bene, anche quelli entrati dopo, come Dalmonte e Sturaro. Vinciamo di più in trasferta? Forse non riusciamo a sfruttare le nostre caratteristiche in casa con le squadre attendiste, più chiuse”.

Sulla pausa forzata del turno campionato ha concluso: “La prossima settimana ci alleneremo regolarmente dal lunedì al venerdì, abbiamo contattato un paio di squadre di Serie D ed Eccellenza per disputare un’amichevole venerdì mattina. Non possiamo fermarci”.