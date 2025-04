Ancora un femminicidio, questa volta a Samarate, in provincia di Varese: una donna di 55 anni, Teresa Stabile, è stata uccisa a coltellate dal marito 57enne Vincenzo Gerardi. La coppia, con un figlio ventottenne, era in fase di separazione. Gerardi ha atteso che la moglie rincasasse dal lavoro aggredendola non appena entrata nel cortile di casa. E’ stato fermato dai carabinieri mentre tentava di togliersi la vita con lo stesso coltello usato per ucciderla.