Fuga dal carcere minorile: in 3 si calano con le lenzuola

PALERMO – Evasione dal carcere minorile Malaspina di Palermo. Tre giovani detenuti extracomunitari sono scappati dopo aver segato le sbarre della cella calandosi dal muro di cinta in via Cilea con le lenzuola intrecciate. Uno dei tre, della Costa d’Avorio, è stato preso dopo poco tempo dalla fuga, poi anche un secondo fuggitivo è stato catturato dai carabinieri nella zona tra il popolare quartiere di Ballaró e Corso Tukory. Sono in corso le indagini della polizia e della polizia penitenziaria per rintracciare l’ultimo giovane. Gli investigatori stanno pattugliando diversi quartieri e le stazioni ferroviarie di Palermo. Controlli anche al porto. Anche un elicottero della polizia è impegnato nelle ricerche.