Potenza-Catania si gioca domenica

Si giocherà domenica 27 aprile – e non sabato 26 come originariamente programmato – l’ultimo turno del girone C di Serie C. Il posticipo si è reso necessario dopo la decisione di rinviare tutte le gare in programma sabato, in concomitanza con i funerali di papa Francesco. Tutte le partite, inclusa quindi Potenza-Catania (diretta esclusiva su Telecolor), avranno inizio alle 20.

Questo il nuovo programma nel dettaglio

ACR MESSINA JUVENTUS NEXT GEN Ore 20.00

AUDACE CERIGNOLA LATINA Ore 20.00

AVELLINO TEAM ALTAMURA Ore 20.00

AZ PICERNO FOGGIA Ore 20.00

CAVESE SORRENTO Ore 20.00

GIUGLIANO BENEVENTO Ore 20.00

POTENZA CATANIA Ore 20.00

TRAPANI CASERTANA Ore 20.00

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel Dpcm odierno, aveva invitato le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato, nella giornata delle esequie di Francesco. Il numero 1 del Coni ha rinnovato l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del pontefice.