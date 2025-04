Sequestro di persona per estorsione: preso latitante

MUSSOMELI (CALTANISSETTA)- Un 64enne ricercato per un sequestro di persona a scopo di estorsione, avvenuto nell’aprile del 2023, è stato arrestato da carabinieri di Caltanissetta all’aeroporto di Palermo dove era rientrato dall’Inghilterra, dove si era recato per sfuggire all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento, emesso dal gip su richiesta della Dda Nissena, gli è stato notificato da militari dopo lo sbarco dall’aeromobile. Nel novembre dello scorso anno i carabinieri avevano già arrestato un suo presunto complice. La misura cautelare scaturisce da un’indagine avviata nell’aprile 2023 dopo il sequestro di persona di un cittadino curdo, tenuto in ostaggio in una casa di Mussomeli e per la cui liberazione i banditi avevano richiesto ai familiari il pagamento di un riscatto di 500.000 dollari. Le indagini sono state inizialmente sviluppate sulla scorta delle prime indicazioni fornite dalla vittima che, dopo quattro giorni di prigionia, era riuscita a scappare. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a Palermo.