PALERMO – Un bambino di quattro anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente tra un’auto e uno scooter elettrico nel quartiere Boccadifalco a Palermo. Il piccolo, che si trovava sullo scooter, è stato portato prima all’ospedale Ingrassia e poi scortato dai carabinieri all’ospedale dei Bambini. Le sue condizioni sono ritenute gravissime ed è stato intubato e ricoverato in rianimazione. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale stanno ricostruendo l’accaduto.