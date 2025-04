Scontro auto-scooter: caos in viale Vittorio Veneto

CATANIA – Incidente stradale intorno a mezzogiorno in viale Vittorio Veneto a Catania, all’altezza della scuola elementare Mario Rapisardi. Coinvolte un’auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e un’ambulanza del 118 per soccorrere il guidatore del mezzo a due ruote. Nella zona traffico in tilt con lunghe code.