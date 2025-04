Scomparso il 25 aprile: trovato morto

CANOSA DI PUGLIA – È stato trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. A trovare il corpo, semicarbonizzato, nelle campagne in contrada ‘Femmina morta’, tra Canosa di Puglia e Minervino Murge, sono stati gli agenti di polizia impegnati nelle ricerche. Il giovane, parrucchiere come il suo papà, era uscito di casa intorno alle 20.30 dello scorso 25 aprile. Intorno alla mezzanotte dello stesso giorno era stato visto entrare nel barber shop in cui lavora col padre, così come registrato dal sistema di videosorveglianza del salone. Le indagini sono affidate alla Dda di Bari, il giovane è stato quasi sicuramente ucciso. Il passaggio dell’indagine dalla Procura di Trani alla Dda di Bari è dovuto al fatto che nel fascicolo sono ravvisate aggravanti tipiche del metodo mafioso. L’indagine della polizia è coordinata dal pm della Dda Ettore Cardinali.