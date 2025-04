Catania, scippa zaino a studentessa: bloccato

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 47enne di Scordia e denunciato un 34enne catanese per furto con strappo. I due, in piazza San Francesco, nel cuore della città, hanno rubato lo zaino a una studentessa universitaria di 23 anni che era con un amico. La ragazza stava sistemando lo zaino a terra e il 47enne, approfittando di un attimo di distrazione, si è avvicinato e le ha strappato con forza la borsa, fuggendo con un complice verso via Teatro Greco. I militari hanno assistito alla scena e sono subito intervenuti. Il 47enne, che era stato raggiunto anche da un cittadino che lo aveva inseguito per diversi metri, è stato bloccato dai carabinieri con in mano ancora lo zaino rubato. Il complice, invece, è sfuggito all’arresto, ma è stato identificarlo. Il 34enne, infatti, era stato già coinvolto in vicende giudiziarie, ma non è stato trovato in casa.