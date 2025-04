PALERMO – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio i sulla Fondovalle Sciacca-Palermo, nei pressi dello svincolo per Gallitello. Lo scontro è avvenuto tra nella zona di Poggioreale tra una Fiat 500 e un furgone: una donna è rimasta ferita e trasportata in elisoccorso all’aeroporto di Boccadifalco e da lì trasferita all’ospedale Villa Sofia nel reparto Trauma Center. Nel furgone viaggiavano quattro persone rimaste ferite in modo lieve. Due sono state portate all’ospedale di Partinico e due ad Alcamo.