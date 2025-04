Ritorno dal compleanno e schianto: morti 4 ragazzi

TARANTO – Quattro ragazzi sono morti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino. Si tratta di un operaio di 22 anni, Giorgio Massaro, che era alla guida, e tre studenti, il 19enne Paolo Marangi, e le sedicenni Giorgia Narducci e Anita Di Coste. Viaggiavano a bordo di una Fiat Idea che, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada ribaltandosi per poi schiantarsi contro un albero, all’uscita di una curva, vicino alla centrale Enel di Lizzano. Tornavano da un locale di Taranto dopo aver festeggiato il compleanno di Marangi.