Schianto con la mini moto, il piccolo Thomas non ce la fa

PALERMO – Thomas Viviano, il bambino di soli quattro anni rimasto vittima di un incidente con una minimoto lunedì scorso nel quartiere Boccadifalco a Palermo, è morto ieri sera all’ospedale pediatrico Di Cristina. Dopo quattro giorni di agonia le sue condizioni, apparse disperate fin dal momento del ricovero, sono precipitate. L’incidente era avvenuto nel pomeriggio del 7 aprile in via Giovanni Bruno, a poca distanza dalla casa del bambino. Il piccolo si trovava su una minimoto, un mezzo che, secondo gli accertamenti della polizia municipale, era provvisto di rotelle, quando è finito violentemente contro un muretto.

A soccorrere il piccolo era stato il padre, che lo aveva trasportato all’ospedale Ingrassia. Qui, vista la gravità delle sue condizioni, il bambino era stato intubato e subito trasferito all’ospedale dei bambini Di Cristina. Thomas era stato quindi sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico a causa delle gravissime lesioni interne e delle fratture facciali. Ieri purtroppo, le condizioni del bambino si sono ulteriormente aggravate. I medici dell’ospedale Di Cristina hanno avviato la procedura per l’accertamento della morte cerebrale, un iter di osservazione che si è concluso in serata con la conferma del decesso. Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale stanno proseguendo le indagini: la dinamica, infatti, era apparsa poco chiara fin da subito, secondo alcune ipotesi il piccolo Thomas potrebbe non essere stato da solo sulla minimoto al momento dell’impatto.