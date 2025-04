ADRANO (CATANIA) – E’ morto a 19 anni nel giorno del suo compleanno. Terribile fine per Stefano Neri, coinvolto in un incidente ad Adrano, in via San Leo: lo scooter sul quale viaggiava si è scontrato violentemente intorno alle 21 con una macchina che poi si sarebbe allontanata. Ferito gravemente un altro diciannovenne che era con Stefano sulla moto. Sono arrivate due ambulanze, ma per Neri non c’è stato niente da fare.