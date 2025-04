Scappatella con finta identità: beccati

SIRACUSA – La passione per una donna e la paura che la tresca amorosa fosse scoperta hanno convinto un uomo a fornire una falsa identità al titolare di un b&b di Brucoli. Ha preso una camera per trascorrere con la sua amante una giornata lontano da occhi indiscreti, utilizzando il documento di un altro uomo, ma non aveva fatto i conti con i rituali controlli della polizia, che ha denunciato lui per sostituzione di persona e il titolare del b&b per violazione delle norme sugli alloggiati web, in quanto ha omesso di identificare gli ospiti personalmente. Un’operazione che deve essere effettuata “de visu” verificando la corrispondenza degli ospiti con i documenti e in nessun caso può avvenire da remoto.