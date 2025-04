Salvato cane intrappolato nel pozzo

PALAGONIA (CATANIA) – Una storia a lieto fine per il piccolo meticcio che è caduto in un pozzo in contrada Palio, nel comune di Palagonia. Per tirarlo fuori è dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale.

Il cane si trovava in una posizione particolarmente difficile da raggiungere e si è trattato di una operazione delicata e impegnativa. L’animale, una volta tratto in salvo, è stato affidato ai proprietari del fondo agricolo nel quale si trova il pozzo i quali sono stati felici di adottarlo.