“Rubano un’auto”: ma i poliziotti trovano droga

CATANIA – Una segnalazione per furto si è trasformata nel ritrovamento di 12 chili di marijuana, recuperati dai poliziotti catanesi dentro due grossi sacchi lasciati in un’area abbandonata di un edificio del centro storico. Gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che in via Pistone aveva notato due uomini armeggiare su un’auto parcheggiata in strada. Ma, al loro arrivo, dei due presunti ladri non c’era traccia.

Il testimone ha poi raccontato che i due erano andati via a bordo di una moto rossa. A quel punto, i poliziotti hanno effettuato dei controlli, individuando vicino all’edificio di via Pistone una moto rossa con il motore ancora caldo. Hanno così deciso di verificare se c’erano persone nello stabile. Una volta salita l’ultima rampa di scala, gli agenti si sono ritrovati davanti un ammasso di materiale da imballaggio, posizionato per impedire l’accesso a un’area abbandonata. Lì hanno notato i due grossi sacchi con la marijuana.