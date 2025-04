Romeno ricercato catturato a Francofonte

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un romeno 38enne in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Il 38enne era da tempo ricercato in quanto destinatario di una sentenza di condanna a oltre 11 anni di reclusione, emessa dall’autorità giudiziaria romena, per diversi reati tra cui rapina, devastazione e traffico di stupefacenti. Per sfuggire alla cattura, si era da tempo rifugiato in Sicilia, cercando di confondersi tra i numerosi braccianti agricoli che popolano le campagne delle province di Catania e di Siracusa. Gli agenti sono riusciti a localizzarlo in una casa a Francofonte.