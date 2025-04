“Grazie all’incontro di oggi è stato possibile scongiurare un incremento delle tariffe del trasporto marittimo verso le isole minori, che avrebbe causato notevoli disagi ai residenti, ai pendolari e ai turisti”. Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha partecipato personalmente alla riunione che si è tenuta stamattina al ministero delle Infrastrutture a Roma. “La Sicilia e le sue comunità insulari – ha aggiunto alla fine del vertice – non possono essere penalizzate da scelte che incidono sul quotidiano e sul comparto turistico. Il risultato ottenuto è frutto di un confronto istituzionale efficace”.

Ad aprile era previsto un incremento tariffario del 10%. “Si tratta – commenta Christian Del Bono, presidente Federalberghi Isole Minori Sicilia – di un primo passo nella giusta direzione, che testimonia finalmente un riconoscimento delle criticità più volte sollevate da sindaci, cittadini e associazioni. Tuttavia non possiamo accontentarci della sola sospensione dell’aumento imminente. Riteniamo fondamentale che la revisione anticipata della convenzione in essere con la Società di navigazione siciliana, prevista ora con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza, tenga conto non solo del paventato incremento del 10%, ma anche dei due rincari precedenti – attuati tra il 2022 e il 2024 – e dei tagli di corse e servizi che hanno danneggiato il diritto alla mobilità, la continuità territoriale e la tenuta del sistema turistico ed economico delle isole minori”.