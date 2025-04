Rifiuti: a Catania multe per oltre 260 mila euro

CATANIA – L’attività della sezione ambientale della polizia municipale di Catania ha registrato un significativo incremento nei primi tre mesi dell’anno: nel primo trimestre del 2025, gli ispettori e gli agenti in abiti civili, supportati da auto civetta, hanno elevato ben 501 verbali, ciascuno con una sanzione di 333,00 euro, per un totale complessivo di 163.833 euro. Le sanzioni hanno riguardato prevalentemente cittadini e titolari di attività commerciali che continuano a non rispettare la raccolta differenziata, nonostante le ripetute campagne di sensibilizzazione, creando delle vere e proprie micro discariche sparse per la città. Le aree maggiormente interessate dai controlli sono state corso Italia, via Firenze, via Androne, via Ventimiglia, via Pacini, via Verdi, piazza Carlo Alberto, viale Mario Rapisardi, via Negrelli, via Medaglie d’Oro, via Rasà, via Aurora e via della Regione.

Parallelamente, grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate in via Calliope, viale Nitta, viale Bummacaro e viale San Teodoro, sono state identificate 307 persone sorprese a conferire rifiuti in modo non conforme. Le sanzioni in questo caso ammontano complessivamente a 102.231 euro. Inoltre, 27 persone sono state denunciate per abbandono di rifiuti in aree che, a causa dell’incuria, si sono trasformate in vere e proprie discariche abusive: tra queste si segnalano via Case Sante, via Medaglie d’Oro, via Calliope, piazza delle Universiadi e l’area Macrì. Infine, ieri pomeriggio, un uomo di 30 anni è stato denunciato per aver abbandonato circa 2 metri cubi di rifiuti dal cassone di un autocarro in via Barcellona. Le indagini, avviate dopo l’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno evidenziato che lo stesso veicolo era stato utilizzato nei giorni precedenti per altri abbandoni della stessa tipologia. Il mezzo è stato sequestrato.