Pusher riceveva i ‘clienti’ in largo Rosolino Pilo: preso

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 43enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno scoperto che, in largo Rosolino Pilo, il 43enne, già noto per pregresse vicende giudiziarie legate alla droga, aveva avviato un’attività di spaccio. Il pusher riceveva i clienti in quel punto, dove concordava con loro tipologia, prezzo e quantitativo, per poi procedere alla consegna nelle vie limitrofe. I carabinieri hanno infatti fermato il 43enne per un controllo in via Firenze bordo del suo motorino. Sotto al giubbotto nascondeva una busta con 50 grammi di hashish, 90 di marijuana amnesia e 55 di marijuana california, tutto già suddiviso in dosi e che avrebbe fruttato oltre 2.000 euro. Il 43enne è stato posto ai domiciliari.