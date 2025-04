Razzia nella cabina elettrica: arrestati

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 52enne residente a Noto e un 33enne di Catania, entrambi pregiudicati, per furto aggravato in concorso ai danni della società E-distribuzione di materiale custodito in una cabina elettrica in via Albero, nel quartiere San Giorgio. Sono stati i sistemi antifurto, installati nella cabina per rilevare tentativi di manomissione e accessi non autorizzati, a inviare la segnalare automatica al dirigente responsabile della sicurezza. Quest’ultimo ha informato i carabinieri, fornendo la posizione esatta della cabina interessata.

Contestualmente alla segnalazione di furto, nella zona interessata i militari hanno notato un motocarro verde che transitava lentamente e trasportava materiale metallico visibile nel cassone. Il mezzo è stato tenuto sotto osservazione, mentre un’altra pattuglia si è diretta alla cabina elettrica. Qui i militari hanno riscontrato segni evidenti di effrazione e l’assenza di materiale elettrico, in particolare batterie e cavi in rame.

Sulla base della corrispondenza tra il materiale rubato e quello che appariva nel cassone del mezzo, i carabinieri hanno deciso di bloccare il mezzo in via dell’Iris. Nella parte posteriore i militari hanno ritrovato l’intera refurtiva: cavi in rame cablati per il collegamento tra unità periferiche e moduli, quattro batterie da 12 volt, un cavo in fibra ottica lungo tre metri e un cavo bipolare in rame.