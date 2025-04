RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri di Ramacca hanno denunciato un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante controlli serali in via Risorgimento, i militari hanno visto a distanza un’auto il cui conducente, notando la gazzella, ha esitato come se volesse cambiare direzione, per poi accelerare verso il quartiere Borgo. E’ così partito l’inseguimento con sirene e lampeggianti attivati, ma la corsa è durata poco e si è conclusa in via Santa Lucia. Nascosta nella biancheria intima del giovane è stata trovata una busta di plastica contenente 7 dosi di marijuana e un involucro con circa 6 grammi di crack. Il ventenne, come accertato, era anche senza patente di guida, mai conseguita. Il mezzo, intestato a una 37enne, era anche senza copertura assicurativa ed è stato sequestrato.