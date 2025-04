Raid contro cani: ‘Timida uccisa e martoriata’

Il Partito animalista italiano denuncia “un fatto davvero grave” che si è verificato nei giorni scorsi in via Lido Sacramento a Siracusa. “Qualcuno, in barba a tutte le leggi che tutelano gli animali, ha distrutto le cucce di due cani di quartiere, allontanando gli stessi animali dalla zona. Cani mansueti amati e coccolati dagli abitanti della zona. Nello stesso raid è stata anche vandalizzata una colonia felina nella stessa strada. I volontari che seguono gli animali hanno iniziato una ricerca per trovare i due cani. Una di loro, che tutti chiamavano Timida, è stata trovata senza vita con il corpo martoriato sui binari della vicina ferrovia. Difficile capire se il cane fosse stato messo lì già morto. Una notizia che è subito rimbalzata sui social scatenando commenti di rabbia e dolore per una vicenda così grave e tragica”. Il partito ha presentato una denuncia in Procura contro i responsabili. “Quello che è successo è di una cattiveria inaudita”.