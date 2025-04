RAGUSA – I carabinieri di Ragusa hanno trovato 70 grammi di droga, tra hashish e cocaina, già suddivisa in dosi, in una casa dove vivevano un ventunenne e un minorenne. I due sono stati arrestati in flagrante. Nella casa c’erano anche quattro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e del denaro in banconote di piccolo taglio. La droga è stata trovata grazie al supporto del Nucleo Cinofili dell’Arma di Nicolosi: i cani hanno fiutato lo stupefacente nascosto tra le componenti meccaniche di un ciclomotore. I due arrestati devono rispondere anche di furto aggravato di energia elettrica: si sarebbero allacciati abusivamente alla rete cittadina, bypassando il contatore dell’appartamento.