Prendi 2, non paghi 20: arrestate catanesi

FIUMEFREDDO (CATANIA) – Due donne di 63 e 47 anni, residenti a Fiumefreddo e Piedimonte Etneo, sono state arrestate per furto in un supermercato di Fiumefreddo. Avevano sottratto generi alimentari particolarmente costosi. Quando i carabinieri sono arrivati, dopo la segnalazione dei dipendenti, hanno trovato le due che, cariche di buste, si stavano allontanando. Poco prima avevano pagato solo una quantità modesta di prodotti, di certo non corrispondente a tutto ciò che avevano nei sacchetti. In realtà avevano preso merce per più di 200 euro, nascondendola anche nelle borse. In macchina avevano poi ulteriori buste piene di prodotti di vario tipo, per i quali non avevano alcuna documentazione fiscale: così i carabinieri attraverso le immagini delle telecamere hanno scoperto che si trattava di merce rubata poco prima in altri negozi.