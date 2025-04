Pregiudicato per omicidio a spasso con altri ‘colleghi’

CATANIA – I carabinieri in via Dusmet hanno scorto una utilitaria con a bordo quattro persone con un atteggiamento sospetto e che alla vista dei militari hanno tentato di cambiare direzione di marcia. Per questo hanno intimato loro l’alt. Durante l’identificazione degli occupanti del veicolo, tutti con precedenti penali, è stata accertata anche l’identità di un 71enne catanese, residente a Librino, pregiudicato per omicidio e sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, considerato appartenente al clan Cappello. Il 71enne, essendo stato colto in compagnia di altri pregiudicati, ha violato le prescrizioni che gli erano state imposte, commettendo dunque un reato. Pertanto, l’uomo è stato denunciato.