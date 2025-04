Piscina della Plaia, bando da tre milioni

Il Comune di Catania vuole riportare in vita la storica piscina della Plaia chiusa da circa tre anni dopo l’allagamento causato da un violento nubifragio, che ha compromesso definitivamente l’utilizzo di un impianto già allora vetusto e da parecchi anni non più conforme alle nuove normative. L’amministrazione, tramite l’assessorato ai Lavori pubblici, ha pubblicato il bando di gara per i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del complesso di viale Kennedy.

Il progetto prevede una serie di opere che consentiranno alla struttura di tornare pienamente operativa, adeguata agli standard normativi e tecnici più aggiornati, nonché pienamente accessibile. Tra gli interventi principali è prevista la demolizione dell’attuale vasca natatoria, ormai inutilizzabile dopo quasi 70 anni di vita e la realizzazione di una nuova vasca olimpionica da 50 metri per 8 corsie, con profondità uniforme pari a 2,50 metri. A causa della mancata conformità alle regole, l’ultimo grande evento sportivo nella piscina della Plaia sono stati i campionati italiani assoluti di nuoto del 1996. Il nuovo sistema di sfioro dell’acqua secondo il modello finlandese, le pavimentazioni antiusura e l’adozione di materiali certificati per ambienti ad alta umidità garantiranno un netto miglioramento in termini di efficienza e sicurezza.

“Abbiamo definito un iter che si completerà con l’aggiudicazione dell’appalto per riqualificare un’altra opera fondamentale per la città – ha spiegato l’assessore allo Sport Sergio Parisi – come già accaduto con lo stadio Massimino, il PalaCatania, il Campo Scuola, il Benito Paolone di rugby a Santa Maria Goretti e quello per i ragazzi di Librino, i campi di calcio per le categorie minori e giovanili che per decenni non hanno avuto adeguata manutenzione, ma anche con riferimento ai lavori in corso al PalaNesima che dopo venti anni di oblio stiamo salvando dall’incuria. L’obiettivo è rendere la piscina di viale Kennedy un centro di riferimento per l’attività natatoria dell’intera Sicilia e il Sud Italia in grado di ospitare, anche grazie alla grande tribuna di 3000 posti, eventi di rilievo nazionale e internazionale e di offrire servizi di qualità ai nostri giovani”.

Verranno completamente rinnovati gli impianti tecnologici riducendo drasticamente i costi energetici. Saranno inoltre realizzati nuovi spogliatoi, servizi igienici e percorsi accessibili per persone con disabilità, compreso un ascensore a norma. Il termine di consegna per le offerte per l’appalto di riqualificazione della piscina, per cui sono necessari 3.257.424,21 euro, è fissato per il 12 maggio prossimo: la durata complessiva dei lavori è di 450 giorni consecutivi dalla consegna dell’appalto. Il progetto messo a bando prevede anche la sistemazione a verde delle aree esterne, il rifacimento delle reti fognarie e di scolo, nonché la costruzione di un nuovo impianto di depurazione in linea con le più recenti disposizioni ambientali.