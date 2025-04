PIEDIMONTE ETNEO (CATANIA) – A Piedimonte Etneo i carabinieri hanno denunciato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale un 19enne del posto e un 18enne di Riposto che a bordo di un’auto hanno forzato un posto di blocco in via Turati e ferito un carabiniere che ha tentato di far fermare la loro auto, giudicato poi guaribile in 30 giorni. Riusciti a fuggire in auto, sono stati poi identificati e denunciati.