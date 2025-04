Botte per un like sui social: 17enne operato alla testa

MISILMERI (PALERMO) – Un 17enne è stato picchiato ieri sera davanti a un locale in via 4 aprile a Misilmeri. Secondo una prima ricostruzione sembra che la lite sia scoppiata per motivi di gelosia. Forse un like su un post sui social. Il ragazzo dopo essere stato colpito da un pugno è caduto a terra ed è svenuto. Poi è stato soccorso dai sanitari del 118. La caduta ha provocato un ematoma e perdita di sangue dalla fronte. Il ragazzo nella notte è stato operato al Civico di Palermo per emorragia cerebrale. Cinque ore d’intervento. La prognosi è riservata. Indagano i carabinieri.