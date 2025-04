Pensava fosse amore, invece era una truffa

LENTINI (SIRACUSA) – Due coniugi di Lentini sono finiti agli arresti domiciliari per una complessa truffa ai danni di un anziano, vedovo e in condizione di abbandono morale. Approfittando della sua vulnerabilità emotiva, con un’abile messa in scena lo hanno indotto a credere di intrattenere una relazione sentimentale con una donna, del tutto inconsapevole dell’imbroglio. I due sono riusciti, con artifizi e raggiri, a farsi consegnare soldi e altri beni per un ammontare di oltre ventimila euro. Non hanno però fatto i conti con la polizia, che è riuscita a individuarli e arrestarli.