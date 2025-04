Pediatri aggrediti al Policlinico di Catania: arrestato un 19enne

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 19enne Sebastiano Compagnini per la violenta aggressione con calci e pugni, avvenuta il 3 gennaio scorso nel reparto di Pediatria del Policlinico di Catania, contro due medici, Pierluigi Smilari e Piero Pavone. Il giovane è accusato di lesioni personali aggravate contro operatori sanitari e di interruzione di pubblico servizio. Il motivo scatenante dell’aggressione al primo medico sarebbe stata una sua richiesta di informazioni sullo stato di salute di una bambina ricoverata, il collega era rimasto coinvolto perché intervenuto in difesa del collega. All’identificazione del giovane si è arrivati grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle dichiarazioni delle vittime e di testimoni. Compagnini è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.