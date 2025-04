Paura in chiesa: fiamme durante la veglia pasquale

CUNEO – La veglia pasquale nel duomo di Cuneo è stata interrotta, nella serata di ieri, a causa di un incendio. Intorno alle 22,15 le fiamme si sono propagate da un confessionale al fondo della navata centrale e un tendaggio è andato a fuoco. Dopo un battesimo e le cresime officiate dal vescovo, Piero Delbosco, i fedeli attendevano la comunione nella cattedrale gremita. L’intervento di uno dei presenti, che ha azionato un estintore, ha permesso di estinguere l’incendio. Con l’arrivo dei vigili del fuoco l’opera di spegnimento è stata completata e l’edificio messo in sicurezza. Il parroco, Mauro Biodo, aveva nel frattempo invitato i fedeli a uscire dal cortile della casa parrocchiale, attraverso la sacrestia. L’evacuazione si è completata in modo ordinato e chi lo desiderava ha potuto prendere la comunione. Non si segnalano feriti o intossicati.