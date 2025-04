PATERNÒ (CATANIA) – I militari di Paternò e Belpasso, con il supporto del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno tratto in arresto un uomo di 41 anni, residente a Paternò, pregiudicato, trovato in possesso di un significativo quantitativo di cocaina destinata allo spaccio. Nel corso di una perquisizione in casa dell’uomo, situata in via Circumvallazione, grazie al fiuto del cane antidroga, i carabinieri hanno recuperato due sacchetti contenenti cocaina, oltre a cinque ulteriori dosi confezionate in involucri di alluminio. Complessivamente, la sostanza stupefacente è stata quantificata in oltre 12 grammi di cocaina pura che, immessa sul mercato avrebbe fruttato più di 3.000 euro. Durante le operazioni, gli investigatori hanno anche trovato 50 euro che, insieme alla droga e al materiale utile al confezionamento delle dosi, sono stati sequestrati. Il 41enne è stato arrestato e per lui è stato disposto l’obbligo di firma.