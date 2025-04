PALERMO – E’ morto per arresto cardiocircolatorio nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico a Palermo Francesco Picone, 84 anni, ritenuto il capo della Noce. Picone aveva finito di scontare per mafia gli arresti domiciliari concessi per gravi motivi di salute. Il presunto capomafia era stato arrestato nel blitz Gotha del 2006. Indicato dagli inquirenti come il reggente della famiglia del rione della Noce, condannato a più di 20 anni di carcere, era ritenuto uomo di fiducia di Bernardo Provenzano.