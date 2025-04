PALAZZOLO ACREIDE (SIRACUSA) – I carabinieri di Palazzolo Acreide hanno arrestato per rapina quattro persone (tre uomini di 41, 37 e 24 anni e una donna di 42 anni), tutti pregiudicati. Sono accusati di aver fatto irruzione in un negozio di via Roma, dove la titolare è stata colpita ripetutamente al braccio. Grazie ai filmati di videosorveglianza i quattro sono stati individuati e la refurtiva è stata recuperata.