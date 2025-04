Operaio catanese cade da impalcatura: è grave

PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SIRACUSA) – Un operaio di 50 anni della provincia di Catania è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’impalcatura, da un’altezza di quattro metri, mentre stava eseguendo dei lavori a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Il cinquantenne è stato trasferito con un elicottero del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. E’ entrato in codice rosso per un politrauma, ed è assistito dei medici del Trauma center. Secondo quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita.